Liguria, incendio su alture Genova Voltri

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Un incendio si è sviluppato stamani sulle alture di Voltri, al confine con Genova nel bosco e tra la macchia mediterranea. Sul posto si stanno dirigendo alcune squadre dei vigili del fuoco di Genova. Il fumo, spesso e acre, si è levato dal bosco sopra le colline del ponente genovese ed è visibile in tutto il quartiere.

Questo è l'ennesimo incendio che si sviluppa in Liguria nel giro di pochi giorni: dopo quello quello di Framura, ora in fase di bonifica, ieri ne sono scoppiati altri due, uno a Chiavari, risolto nella notte e un altro in località Bargone, sopra Casarza Ligure. Oggi a Voltri, dove sono impegnati vigili del fuoco e volontari.

Regione Liguria ha distaccato un eliocottero dell'Antincendio boschivo regionale dalle operazioni di bonifica in corso a Framura e l'ha inviato sulla collina di Voltri. L'incendio, del quale ancora non si conosce l'entità, viene costantemente monitorato.