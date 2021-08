Incendio nello spezzino: Framura, iniziata opera bonifica

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Sopra il bosco di Framura, interessato da un vasto incendio iniziato sabato scorso, stanno operando i due elicotteri Aib regionali, attivati dalla sala operativa unificata permanente di Regione Liguria, oltre che da terra ai Vigili del Fuoco e ai volontari dell'antincendio boschivo impagnati nella bonifica dell'area.

"Per contenere il rogo sono intervenuti oltre cento volontari da Genova e dalla Spezia - hanno detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - a cui va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, anche di presidio nelle ore notturne accanto ai Vigili del Fuoco. In particolare, grazie ai volontari è stato possibile rimettere in funzione una vecchia vasca dedicata all'antincendio boschivo. Questa operazione si è rivelata molto utile per supportare l'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento del rogo". Al momento viene mantenuto lo stato di allarme di interfaccia con i mezzi aerei che effettuano lanci sui ceppi ancora fumanti. Le fiamme risultano spente. Le operazioni si stanno concentrando nell'area in cui si trovano le case e l'agriturismo evacuati ieri in via precauzionale, in modo da consentire il rientro dei residenti in giornata. (ANSA).