Cantieri autostrade: A10 Genova,traffico scorre corsia unica

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Dopo i primi rallentamenti e una coda di circa 2 km che si è smaltita poco dopo le 8, entra nel vivo la seconda giornata di chiusura con scambio di carreggiata permanente sull'A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà dopo la giornata da incubo di ieri iniziata alle 8,30 con 2 km di coda che, in crescendo, è arrivata a toccare i 15 km, smaltiti poco prima delle 22.

Al momento il traffico, scarso sulla direttrice, scorre e non vengono segnalate altre criticità sul nodo. Anche la viabilità cittadina, dove vige un'ordinanza comunale specifica che obbliga i Tir che abbiano destinazioni extraurbane a restare in autostrada, al momento non presenta criticità. (ANSA).