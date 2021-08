Cantieri autostrade: A10 Genova, dopo code traffico rallentato

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - E' rallentato ma scorre il traffico sullo scambio di carreggiata istituito sull'A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà, dopo che in mattinata si era formata una coda di circa tre chilometri. Il traffico, ad ora, sembra scorrevole anche se sono segnalati rallentamenti in corrispondenza dell'"imbuto" formato per lo scambio della carreggiata. Ieri alle 16 sulla stessa tratta erano segnalati 14 km di coda. Sul nodo ligure non vengono segnalate altre criticità.

Nessuna criticità in giornata nemmeno ai varchi portuali.

Sono previsti traghetti in arrivo alle 17 e 19.45 e nove navi in partenza fra le 19 e le 22.30. Al varco 8 del porto di Genova è in funzione il maxischermo con le informazioni sul traffico autostradale in tempo reale. (ANSA).