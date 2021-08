Vaccini: Savona, open night in discoteca, nasce 'disco-vax'

(ANSA) - SAVONA, 16 AGO - Musica di sottofondo, cocktail d'ordinanza, amici e vaccino. Sta per arrivare sulla costa savonese la prima open night italiana in discoteca, organizzata da Asl2 e Alassio Salute con il supporto della Croce Bianca di Laigueglia. Secondo il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli, la 'discovax' avrà come obiettivo "far tornare la vita in quei locali. Stiamo ancora valutando le varie opzioni - spiega - ma siamo convinti che questa iniziativa dimostrerebbe ancora di più la vicinanza di un atto sanitario a un luogo dove avviene il divertimento. Il fatto di potersi vaccinare, di rendere sicuro il contatto e la vita sociale anche dei nostri ragazzi, permetterebbe anche a tutto l'indotto economico di ripartire".

La discoteca non sarà un vero hub ma verrà regolarmente aperta al pubblico (secondo indiscrezioni si tratterebbe di una discoteca trendy della riviera savonese) e chi vorrà potrà approfittare della serata a suon di musica e in compagnia degli amici per sottoporsi al vaccino Pfizer o Moderna senza aver bisogno di alcuna prenotazione. (ANSA).