Vaccini: 1.300 dosi somministrate a Ferragosto in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Sono stati oltre 1.300 i vaccini somministrati a Ferragosto in Liguria, la Regione organizzerà altri 'open day' vaccinali senza prenotazione nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto. Lo annuncia il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti oggi pomeriggio in una nota stampa.

"Anche a Ferragosto le vaccinazioni in Liguria non si sono fermate e in tutta la regione sono state oltre 1300 le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino. - commenta Toti - Il mio grazie va dunque ai professionisti che hanno lavorato senza sosta, consentendo di raggiungere ancor una volta un ottimo risultato. Grazie anche ai cittadini che in una giornata di festa e soleggiata hanno comunque colto questa opportunità e hanno deciso di fare il vaccino".

In dettaglio sono state 1.385 le vaccinazioni effettuate domenica in Liguria di cui: 294 nella Asl 1 durante l'open day svoltosi presso l'hub di Taggia (Imperia), 283 di cui 37 minorenni nella Asl 2 savonese durante l'open night organizzata al Palacrociere di Savona e anche nei centri di Alassio e Cairo, dove sono state effettuate rispettivamente 77 e 50 vaccinazioni.

Nella Asl 4 del Tigullio l'open night si è svolta presso l'auditorium San Francesco dove sono state somministrate 277 dosi. Nella Asl 5 spezzina nell'hub ex Fitram sono state eseguite 404 iniezioni di cui 40 senza prenotazione. La Asl 3 genovese è stata l'unica azienda sanitaria ligure a non tenere gli hub aperti a Ferragosto.

"Oggi continueranno le vaccinazioni su prenotazione in tutte le Asl compresa la Asl 3 - conclude il presidente Toti - Nello specifico all'hub della Sala Chiamata del Porto, del Teatro della Gioventù e con la linea dedicata per i ragazzi dai 12 ai 17 anni all'hub di San Benigno". (ANSA).