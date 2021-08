Incendi: Vvf impegnati a Chiavari e Casarza Ligure

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Due incendi impegnano dalla scorsa notte i vigili del fuoco di Genova. La notte scorsa la squadra di Chiavari ha estinto un incendio in un uliveto a Chiavari mentre stamani si è acceso un altro fronte in lovalità Bargone, sopra Casarza Ligure. Sul posto per il monitoraggio termico anche il personale dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr) per la ricognizione con droni. (ANSA).