Vaccini: Toti a hub La Spezia, 'grazie al personale'

Visita questa mattina del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, insieme all'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, alla ex Fitram della Spezia, hub vaccinale per la città dove anche oggi, domenica di Ferragosto, sono stati vaccinati tanti cittadini che si erano prenotati per effettuare la prima dose o il richiamo per completare il ciclo.

"Sono andato a salutare e soprattutto a ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori impegnati nell'hub spezzino e, con loro - afferma Toti - tutti i sanitari che sul territorio ligure anche negli altri centri vaccinali stanno lavorando anche oggi, nonostante la giornata festiva in piena estate, per accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione. Dopo un anno e mezzo così difficile e doloroso, questi uomini e donne sono ancora in prima linea con il sorriso e con tanta volontà e determinazione per sconfiggere il Covid e consentire, da settembre, la ripartenza a regime della nostra regione e dell'intero Paese".