Centro Genova allagato per rottura tubo rete idrica

Una piazza e alcune vie del centro di Genova sono state allagate nel pomeriggio da un fiume d'acqua provocato dalla rottura di un tubo della rete idrica. E' accaduto in piazza Corvetto dove l'acqua ha invaso anche un sottopasso pedonale e si è poi riversata in discesa verso via Roma, che è stata chiusa al traffico, e in Galleria Bixio.

L'acqua ha raggiunto anche piazza Portello e ha sfiorato piazza De Ferrari sotto lo sguardo stupito di tanti turisti che hanno visitato la città.

I tecnici di Ireti sono intervenuti chidendo alcune valvole e fermando il flusso ma ci sono disagi per diverse abitazioni della zona rimaste senza acqua in attedsa della riparazione del guasto.