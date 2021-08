Cade in casa e sfonda vetro, uomo muore a Savona

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato ritrovato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di un condominio di Savona. A dare l'allarme la sorella dell'uomo, che abita sullo stesso pianerottolo. Sul posto i poliziotti della scientifica hanno trovato tracce di sangue in tutto l'appartamento e una finestra con il vetro sfondato, ma i primi accertamenti escluderebbero sia il suicidio che l'omicidio: l'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. La Procura di Savona ha comunque disposto il sequestro della salma e dell'immobile per ulteriori accertamenti.