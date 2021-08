Incidente nel Savonese, muore motociclista genovese

(ANSA) - PONTINVREA, 14 AGO - Incidente mortale nel pomeriggio a Giovo Ligure a causa di uno scontro tra un'auto e una moto. E' morto un motociclista genovese di 28 anni. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sassello. La moto del genovese si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una giovane di 27 anni, rimasta seriamente ferita. Sul posto sono intervenuti l'automedica e i militi della Croce Rossa di Sassello e della Croce Bianca di Giusvalla, oltre all'elisoccorso Grifo. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e la ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. (ANSA).