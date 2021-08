Incendio in azienda smaltimento ferro a Chiavari

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Un violento incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in un'azienda di Chiavari specializzata nello smaltimento di materiale ferroso. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in via di accertamento, all' esterno dei capannoni dove si trovavano tonnellate di scarti elettrici e hanno interessato anche alcuni container situati negli spazi adiacenti ai capannoni. Immediato l'intervento di quattro squadre di vigili del fuoco con due autobotti e materiale antifiamma. Una densa nube si è alzata in cielo formando una cappa scura. Le fiamme sono state circoscritte e non hanno interessato le numerose abitazioni limitrofe al grande impianto di riciclaggio.

I vigili del fuoco resteranno sul posto per tutta la notte per evitare nuovi focolai. (ANSA).