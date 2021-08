Migranti a piedi sull'autostrada A12, recuperati da polizia

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Un gruppo di migranti è stato fermato mentre camminava sulla carreggiata della autostrada A12 all'altezza di Genova Nervi. Il gruppo, composto da uomini e donne, è stato notato dagli automobilisti che hanno avvisato la polizia stradale. I migranti sono stati soccorsi e portati in questura per l'identificazione. Non è la prima volta che lungo le autostrade liguri vengono avvistati gruppi di migranti che, disorientati, si dirigono a piedi verso Ventimiglia per provare a superare poi la frontiera con la Francia. (ANSA).