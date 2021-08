Getta scarti edilizia in mare a Sestri Levante, denunciato

Ha gettato in mare, dal molo Adua nello specchio acqueo della Baia delle Favole di Sestri Levante, un quintale di scarti di edilizia ma a tempo di record e' stato individuato dal personale della Locamare Sestri Levante particolarmente impegnato per i reati di inquinamento. L'autore del gesto e' un sestrese di 62 anni che con il suo furgone, incurante delle numerose telecamere presenti, ha raggiunto il molo ed ha scaricato direttamente in mare il materiale, poi ripescato con l'ausilio di un sommozzatore.

Oggi e' comparso davanti al comandante della locamare Mario Tarallo che gli ha contestato la denuncia penale per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione e poi il getto in mare di cose pericolose, infine un verbale di 102 euro in quanto il furgone non poteva sostare sul moletto. Il denunciato non e' nuovo alle cronache perchè alcuni anni fa fu responsabile di aver scaricato un paio di quintali di acciughe con tanto di cassette di polistirolo in un bosco dell'entroterra sestrese.

Intanto, resta in vigore l'avviso di pericolosità per la navigazione per i rotoli di catrame, del tipo usato per impermeabilizzare, dispersi in mare. La Guardia costiera di Sestri Levante, che ieri ne aveva recuperati sei, ha spiegato che oggi ne sono stati trovati altri 13 nei pressi della Spezia.