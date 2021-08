Ferragosto cultura a Genova, aperti i musei

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - L'offerta culturale di Genova "non va in vacanza ma apre le sue porte ai tantissimi visitatori e ai genovesi anche nel giorno di Ferragosto. Le presenze che stiamo registrando nei nostri musei ci fanno prevedere numeri positivi anche per questo fine settimana. Voglio invitare tutti, che siano turisti o genovesi, ad approfittare di questa giornata di festa per fare un viaggio alla scoperta della storia e della cultura della nostra città". Lo scrive in una nota l'assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso.

Saranno aperti dalle 10 alle 19.30 i Musei di Strada Nuova: Palazzo Bianco e Palazzo Tursi con la ricca pinacoteca del primo e la scultura di Antonio Canova e gli spazi dedicati ai cimeli e al Guarneri del Gesù di Nicolò Paganini nel secondo. Aperto anche il Museo di Storia Naturale G. Doria che propone anche la mostra 'Mythos. Creature fantastiche tra scienza e leggenda'.

Porte aperte al Museo di Villa Croce propone, dalle 10 alle 19.30, le sue sale dedicate all'arte contemporanea con la mostra "Make it new' mentre a Nervi, aperte dalle 10 alle 19.30 le Raccolte Frugone e, 10-18, la Galleria di Arte Moderna, che ospita "I cavalieri di Marino Marini", a cura della Fondazione Marino Marini. Aperti anche la Wolfsoniana a Nervi, Castello D'Albertis a Genova, Galata Museo del Mare, Museo della Lanterna (chiusura ore18), Villetta Dinegro, il Museo d'Arte Orientale E.

Chiossone e la 'casa' di Cristoforo Colombo. (ANSA).