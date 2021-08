Deturpato con scritte no vax centro vaccinale nell'Imperiese

(ANSA) - CAMPOROSSO, 13 AGO - "Vivi libero, il vaccino uccide" è una delle scritte con spray rosso con le quali è stato deturpato, la scorsa notte, l'hub vaccinale del Centro Falcone di Camporosso, nell'Imperiese. Muri, porte e finestre sono stati imbrattati anche con il logo dei novax costituito da una "W" inscritta in un cerchio. Ad accorgersi dell'accaduto, stamani, è stato il personale sanitario al momento di aprire il centro vaccinale. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Davide Gibelli: "Al di là di tutto, ognuno è libero di manifestare le proprie idee - ha affermato - ma questo è vandalismo puro e non rispetta libertà degli altri con idee diverse da loro". Gli autori del gesto vandalico hanno anche affisso un adesivo con il logo e la scritta: "Noi siamo V_V forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani". (ANSA).