Cantieri autostrade: ponente genovese, sospese corsie gialle

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - A partire dalle ore 04,00 di lunedì 16 agosto alle ore 22,00 di mercoledì 25 agosto, a causa della chiusura degli accessi autostradali di Pegli e Prà in direzione ponente e di Pegli in direzione levante, verranno sospese le corsie riservate ai mezzi pubblici in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra Piazza Savio e via Voltri.

Il provvedimento, adottato dal Comune in base alla decisione presa dal Comitato operativo viabilità, coordinato dal Prefetto al quale partecipano tra gli altri Regione Liguria, Comune di Genova e Forze dell'ordine, si è reso necessario in previsione dell'aumento del flusso veicolare che si riverserà nella viabilità cittadina dovuto ai lavori annunciati da Aspi nel tratto dell'autostrada A10 tra il casello Voltri/ Prà e il casello di Genova Aeroporto. (ANSA).