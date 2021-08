Rotoli catrame ostacolano navigazione, avviso Capitaneria

Un avviso di pericolosità è stato emesso dalla circomare di Santa Margherita Ligure a tutti coloro che navigano nel golfo Tigullio per la presenza di rotoli catramosi, di quelli usati per la copertura e impermeabilizzazione dei tetti, alla deriva. Gli ostacoli sono stati segnalati alla locamare Sestri Levante e subito il comandante Mario Tarallo si è attivato e con la collaborazione di alcuni operatori è riuscito a recuperare sei rotoli del peso di oltre 50 kg che si trovavano in superficie tra punta Manara e Punta S.Anna.

Ora si sta indagando per capire la provenienza del costoso materiale, altamente inquinante, che potrebbe essere finito in mare da un container lesionato. Più improbabile uno smaltimento abusivo di rifiuti tossici.