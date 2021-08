Perde controllo moto, muore centauro in A6

Un motociclista di 75 anni, Walter Galleano, di Cuneo, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, 11 agosto, in un incidente stradale avvenuto sulla A6, tra i caselli di Savona e Altare in direzione Torino, in un tratto di autostrada dove si viaggia su una sola corsia a causa di un cantiere. Il motociclista ha tentato di frenare, prima di andare a sbattere contro un'auto, impatto che poi lo ha fatto schiantare contro un mezzo di servizio di Autofiori. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Mondovì. Dopo l'impatto, la moto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, la Croce Rossa di Savona, Polstrada e il personale delle autostrade. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostan le manovre di rianimazione. (ANSA).