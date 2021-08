Grillo: trasferita pm titolare indagine su stupro

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Trasferita dalla Procura di Tempio Pausania al tribunale dei minori di Sassari, Laura Bassani, la pm titolare dell'indagine a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, accusato , assieme ad altre tre persone, di violenza sessuale di gruppo avvenuta in Costa Smeralda il 17 luglio 2019.

Il procedimento è al vaglio del gup di Tempio Pausania che nei prossimi mesi dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura.

"Per noi non cambia nulla - spiega l'avvocato Gennaro Velle, difensore di uno dei quattro indagati -. Sapevamo che la dottoressa Bassani doveva prendere servizio al minorile, quindi non c'è nulla di nuovo. Il fascicolo, tra l'altro, è sempre stato seguito dal procuratore Gregorio Capasso". (ANSA).