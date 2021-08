Covid: 164 nuovi casi, aumentano positivi e ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Sono 164 i nuovi casi di covid in Liguria, emersi da 6554 tamponi (3039 molecolari e 3515 test rapidi). Il tasso di positività è del 2,5%, ieri era 2,61% con 7023 tamponi. A livello nazionale il tasso di positività è al 3,3%. Attualmente i positivi sono 2960, 72 più di ieri. Anche nelle ultime 24 la zona della Liguria dove il virus circola di più è l'Imperiese con 61 contagi, 53 sono nell'area di Genova, 23 nel Savonese, 18 nello Spezzino , 8 nel Tigullio e uno è residente fuori regione. Aumentano le ospedalizzazioni: sono 70, 5 più di ieri. Tra questi 13 malati sono in terapia intensiva (erano 14). Tra gli ospedalizzati quattro sono in età pediatrica ricoverati al Gaslini, sono due più di ieri. C'è stato un decesso, un uomo di 85 anni all'ospedale San Martino. Il totale dei morti è 4370. I guariti sono 91.

In isolamento domiciliare ci sono 1575 persone, 42 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1565, erano 1528.

Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 11.366. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 823.305, il 60% della popolazione vaccinabile. Le dosi di vaccino consegnate sono 1.990.025, quelle somministrate 1.847.165, il 93% (ANSA).