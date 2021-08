Blocco marmo cade da rimorchio sfonda motrice illeso autista

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 AGO - Salvo per miracolo un camionista che questa mattina è riuscito a uscire dalla cabina del suo tir schiacciata da un blocco di marmo. È accaduto intorno alle 11 sul raccordo autostradale A15 della Spezia. Il mezzo stava procedendo in direzione del porto quando, per cause in corso di accertamento, il blocco di marmo è uscito dal container cadendo sulla cabina. L'autista è riuscito a uscire dall'abitacolo praticamente illeso. È stato portato al pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il raccordo è stato chiuso al traffico in direzione della Spezia e sul posto le forze dell'ordine hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'indicente. (ANSA).