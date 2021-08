Tennis: Fognini eliminato da Rublev a Toronto

(ANSA) - TORONTO, 11 AGO - E' finita al secondo turno l'aventura di Fabio Fognini nel 'National Bank Open', torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.850.975 dollari, in corso sui campi in cemento di Toronto.

Il 32enne ligure, n.37 del ranking, è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev per 7-6 6-3 in poco più di un'ora e mezza di gioco.

Fognini è sceso in campo indossando polsini e fascia arcobaleno a ricordargli l'episodio delle frasi omofobe - peraltro rivolte a se stesso - scappategli nella sfida contro Medvedev all'Olimpiade. (ANSA).