Reddito: Toti, lo hanno in 30 mila, 3 mila i contratti

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - In Liguria "neanche 3 mila contratti su 30 mila persone che prendono il reddito di cittadinanza. E tanti non provano neanche a cercare un lavoro per non perdere il sussidio. Che senso ha continuare a stipendiare cittadini per farli stare comodi sul divano anziché aiutarli a trovare un impiego?". Lo scrive in un post sui social il governatore della Liguria Giovanni Toti che conclude: "Il reddito di cittadinanza così come è, è un fallimento, senza se e senza ma". (ANSA).