Principio incendio su autocisterna in A12, 9 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Principio di incendio su una autocisterna in galleria Sant'Agostino II in A12 tra Recco e Chiavari. A causa dell'incidente si registrano nove chilometri di coda in direzione Livorno. Le fiamme sono state spente dallo stesso conducente e poi sono arrivati i vigili del fuoco per ultimare lo spegnimento e la bonifica. Presenti anche i tecnici di Autostrade per il ripristino della viabilità. (ANSA).