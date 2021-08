'Comunisti pezzenti pagate i debiti', ingiurie in bolletta a circolo Arci

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - "Comunisti pezzenti. Pagate i debiti". Questa la frase scritta, a penna e in stampatello, sul sollecito di pagamento recapitato da Acam Iren al Circolo Arci del Canaletto alla Speziache l'ha resa nota con un post sui social.

"Abbiamo valutato a lungo se pubblicare questa cosa sui social - hanno spiegato i ragazzi dell'Arci- ma alla fine abbiamo deciso di sì. Senza voler accusare l'azienda, pensiamo che certi comportamenti siano inaccettabili". I giovani del circolo valuteranno "se e come tutelarsi", invocando i "doveri di controllo" da parte di chi gestisce servizi pubblici. Al momento la storia è da chiarire. Non si esclusono bravata, provocazioni o manomissioni. Il debito, precisano dall'Arci è stato "immediatamente saldato".

Acam Acque "condanna l'inaccettabile eposodio", si "rammarica di quanto accaduto" e, esprimendo "vicinanza" al Circolo Arci Canaletto rende noto di aver avviato "tutte le verifiche del caso". Lo scrive in una nota Acam Acque riguardo alle ingiurie scritte a penna su una bolletta indirizzata al Circolo Arci spezzino. "Abbiamo appreso dagli organi di informazione che su un avviso Acam Acque sono state apposte, a penna, scritte offensive indirizzate al Circolo Arci Canaletto - si legge nella nota -. La missiva è stata consegnata chiusa, ma non sigillata, e questo non esclude interferenze o manomissioni da parte di terzi". Acam Acque sottolinea che in futuro prenderà "ulteriori accorgimenti nell'invio delle comunicazioni al fine di evitare simili episodi, seppur mai accaduti prima"