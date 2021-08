Genoa: ufficiale Semper, in arrivo Vasquez

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Ottavo acquisto ufficiale per il Genoa che ha annunciato l'ingaggio del portiere croato Adrian Semper, svincolatosi dal Chievo. Semper, 23 anni, avrà il ruolo di secondo alle spalle di Sirigu. Semper va ad aggiungersi agli altri volti nuovi Buksa, Sabelli, Vanheusden, Hernani, Ekuban, Andrenacci e Sirigu, che il Genoa ha acquistato nelle scorse settimane.

A breve si aggiungerà anche il difensore messicano Johan Vasquez che ha già salutato sui social i compagni di squadra e i suoi tifosi alla partenza per l'Italia. Per il giocatore, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto, possibili visite mediche entro il fine settimana. Prosegue invece la trattativa per l'attaccante dell'Atalanta Lammers con sensazioni positive da entrambe le parti dopo l'incontro andato in scena ieri tra i dirigenti rossoblù e quelli bergamaschi. (ANSA).