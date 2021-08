Cantieri in A10: Aspi organizza presidi meccanici e sanitari

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Oltre 100 uomini per turno di lavoro, presidi medici e meccanici lungo il tratto interessato, campagna informativa a tappeto: così Aspi si appresta a affrontare i lavori in A10 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà che sarà chiuso dal 16 al 25 agosto e dove sulla carreggiata opposta si viaggerà in doppio senso di marcia. La chiusura è determinata da interventi improrogabili sulla galleria Provenzale e su altri 2 tunnel, "Le attività - dice Aspi - impegneranno una task force di 100 tecnici per turno e 20 macchine elevatrici, escavatrici, perforatrici e autopompe per calcestruzzo". Ci saranno "presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi su strada". Aspi ha studiato anche la possibilità di 'aprire' il casello di Genova Pegli nel caso si verificassero 'accodamenti importanti'. La galleria sulla quale sono previsti interventi è la 'Provenzale' dove verranno installate delle centine. Sfruttando la chiusura, i tecnici di Aspi interverranno anche sulla galleria Torrazza dove verranno ricostruiti due conci e sulla galleria di Prà dove i lavori procederanno dal 26 agosto al 22 ottobre esclusivamente in chiusura notturna di tratto 5 giorni su 7 ad eccezione di due week end. La concessionaria ha predisposto anche una intensa campagna informativa