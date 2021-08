Caldo: domani e venerdì bollino giallo in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - "Domani e dopodomani la Liguria sarà in stato di pre-allerta per i servizi sanitari e sociali, la regione avrà il bollino giallo. Servirà un po' di attenzione soprattutto per alcune fasce di popolazione. Il Piano caldo è già operativo". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti. È attivo il numero verde regionale 800 593 235, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio da parte dei custodi sociali oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica. Sono loro le persone più a rischio con le ondate di caldo. Secondo i dati di Alisa, in Liguria sono circa 180 mila le persone che possono essere suscettibili alle ondate di calore, di cui 174.097 con rischio basso, 4.198 con rischio intermedio e 1.145 con rischio alto.

Per combattere il caldo la Regione ricorda alcuni comportamenti: evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata, non rimanere all'interno di auto parcheggiate, passare alcune ore in ambienti con l'aria condizionata, bere spesso, mangiare frutta, evitare bevande zuccherate e troppo fredde o alcoliche. (ANSA).