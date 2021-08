Vaccini: Toti, open day e night anche a Ferragosto

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - La Liguria vaccina anche a Ferragosto con openday e open night con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Accadrà nell'Imperiese (a Taggia dalle 9 alle 12), nel Savonese (dalle 20 alle 23 a Cairo, ad Alassio e al Palacrociere di Savona), nel Tigullio (dalle 19 alle 22 nell'hub di Chiavari), nello Spezzino da giovedì 12 a sabato 14 agosto saranno disponibili 120 vaccini senza prenotazione all'hub ex Fitram della Spezia tutte le mattine, dalle 8 alle 12. Unica Asl che al momento non ha programmato questa iniziativa è quella genovese. Per quanto riguarda il periodo successivo al Ferragosto, inoltre, "realizzeremo ulteriori open night in tutti gli hub della Liguria nelle serate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto", dice il governatore Giovanni Toti.

"Nelle prossime settimane arriveranno 270 mila dosi di Pfizer e 94 mila di Moderna in più rispetto a quelle previste: stiamo aprendo ulteriori spazi per agevolare le vaccinazioni, sapendo che chi si prenota oggi può avere comunque il vaccino entro 72 ore. Da stamattina alle 9 attraverso il portale dedicato, le farmacie e il numero verde è possibile anticipare la seconda dose per completare il ciclo vaccinale, rispettando i tempi minimi previsti dai protocolli nazionali", spiega Toti. (ANSA).