Turismo: a luglio boom di italiani in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - "Il turismo in Liguria è tornato ai livelli pre Covid e la regione. A luglio gli arrivi dei turisti italiani sono stati 370.060, il 10.91% in più rispetto al 2019 mentre le presenze restano in linea con quelle di due estati fa.

Un segnale più che incoraggiante in un'estate che è il simbolo della ripartenza". Così il presidente della Regione Giovanni Toti sul turismo in Liguria.

"Ad agosto, secondo le prime proiezioni, ci aspettiamo un ulteriore aumento, senza considerare che l'11% delle strutture non ci ha ancora fornito i dati, destinati quindi ad aumentare.

Si va verso il tutto esaurito anche a settembre. La Liguria è la regina di questa estate italiana".

"Se il calo degli stranieri è un dato fisiologico a causa delle misure di contenimento del virus (-26.76% gli arrivi rispetto al 2019, -28,71% le presenze) - spiega l'assessore al Turismo Gianni Berrino -, registriamo dati estremamente positivi per quanto riguarda le presenze dei turisti italiani. Basti pensare che in provincia di Genova, escluso il Comune, abbiamo registrato 215.705 presenze, il 9,75% in più rispetto all'estate del 2019 (196.539), mentre il boom si è registrato proprio per la città di Genova, dove le presenze rispetto al pre Covid sono aumentate del 17,34%".

Sempre per quanto riguarda il turismo italiano, ottimo il trend anche nello spezzino con 182.717 presenze (21.43 % in più rispetto ai 150.476 di due estati fa), mentre resta stabile Imperia con 278.916 presenze di turisti contro le 286.025 del 2019, mentre sono aumentati del 5,9% gli arrivi (62.001 contro 58.544). Se le presenze a Savona sono state 693.183, registrando quindi un calo dell' 8.24 %, gli arrivi invece sono stati 146.375 segnando un +4.62%. (ANSA).