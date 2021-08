Ruba rame e attrezzi sul lavoro, arrestato

Un uomo si è arrotolato diversi metri di cavi di rame intorno alla vita e li ha nascosti sotto la maglietta per rubarli dalla azienda in cui lavorava e arrotondare così lo stipendio da operaio. Ma è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente e arrestato.

L'uomo, 37 anni, è riuscito a portare via due quintali di "oro rosso" che poi piazzava sul mercato nero. Dopo alcune sparizioni di rame, l'uomo è stato notato perché non si separava mai dal suo zaino che spesso sembrava più pesante del necessario. Quando oltre al materiale dall'azienda sono iniziati a sparire anche gli attrezzi da lavoro è partita la segnalazione alla polizia.

Venerdì gli agenti si sono appostati fuori dalla azienda e lo hanno visto mentre usciva a metà turno per posare una borsa dentro la macchina e poi rientrare. A fine turno gli agenti lo hanno fermato e lui ha ammesso di avere rubato il rame alzando la maglietta e mostrando oltre 12 chili di fili attorcigliati al busto. Nella sacca dentro l'auto ne aveva lasciato altri 30. In casa gli agenti hanno trovato altri 150 chili di rame, 10 dischi per smerigliare, 39 dischi da taglio, oltre 44 filtri per mascherine e 27 guanti da lavoro in pelle.