Milano regina tra città che leggono, Genova balza al 5/0

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - E' Milano la regina indiscussa delle città che leggono di più: per il nono anno consecutivo è al primo posto nella classifica di Amazon.it sulle città italiane che hanno acquistato più libri pro capite nell'ultimo anno. Roma si aggiudica il secondo posto in una competizione serrata. Sul podio anche Torino che si conferma al terzo posto per il secondo anno consecutivo. Nella top ten delle città che leggono di più Bologna mantiene il quarto posto come nel 2020, mentre Genova, che l'anno scorso per la prima volta era entrata in top 10, fa un ulteriore balzo in avanti e guadagna il quinto posto. Firenze scende al sesto e Napoli continua a scalare la classifica raggiungendo la settima posizione. La seguono Padova e Verona, quest'ultima perdendo una posizione rispetto al 2020.

Chiude la top ten Trieste che si conferma stazionaria alla decima postazione. Secondo la classifica si registra un notevole incremento della lettura in formato digitale. (ANSA).