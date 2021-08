Genova, ordinanza antialcol in Corso Italia

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Il sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori al commercio Paola Bordilli e alla sicurezza Giorgio Viale, ha firmato un'ordinanza che vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in corso Italia, ogni giorno dalle 00.00 alle 07.00 del giorno successivo fino al 30 settembre 2021, al di fuori delle superfici di somministrazioni autorizzate.

L'interdizione riguarda l'area attorno a corso Italia dall'altezza di via Casaregis fino alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse e si estende anche a via Minzoni e via Campanella.

I trasgressori saranno puniti con una multa da 500 euro; se il trasgressore invitato a gettare la bevanda alcolica nei contenitori per lo smaltimento non aderisse alla richiesta, gli sarà sequestrata. (ANSA).