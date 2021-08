Entra in servizio Leone, nuovo cane antidroga polizia Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Prende servizio da oggi alla questura di Genova Leone, il nuovo cane antidroga. Il neo "assunto" è un jack russel parson di un anno. Prende il posto della sua collega Cora, andata in pensione. Allevato in Veneto e addestrato alla Spezia, Leone sarà in servizio a Genova con l'unità cinofila antidroga della polizia. (ANSA).