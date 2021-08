Due universitari genovesi al cyber security challenge

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Ci sono anche due studenti dell'Università di Genova, Giulia Martino e Lorenzo Leonardini, nel TeamItaly2021, la squadra che rappresenterà l'Italia alla competizione europea di Cyber Security, che si svolgerà a Praga dal 28 settembre all'1 ottobre. I due "hacker etici" della squadra UniGe si sono distinti per capacità e velocità di soluzione dei problemi proposti durante le prove della finale italiana, una gara di tipo Attacco/Difesa, della durata di 8 ore, che si è tenuta in un'arena virtuale, dove ogni team doveva attaccare i servizi degli altri partecipanti e contemporaneamente difendere i propri. Un risultato che arriva al termine di un percorso iniziato con l'iscrizione al programma di formazione CyberChallenge.it, il programma italiano di formazione per i giovani hacker etici del futuro, al quale l'Università di Genova ha partecipato per la quarta volta. La finale nazionale è stata anche un'occasione di confronto sulla disparità di genere, tema discusso durante la cerimonia di premiazione e che ha portato alla nomina delle prime Ambasciatrici Digitali del Cybersecurity National Laboratory che si impegneranno a promuovere attività e incontri sui temi della sicurezza informatica incoraggiando la partecipazione da parte di tutti. Giulia Martino è l'ambasciatrice digitale che rappresenta l'Università di Genova. (ANSA).