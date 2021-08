Covid: 106 nuovi casi, lieve calo positivi, nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Sono 106 i nuovi casi di positività al covid in Liguria. Sono emersi da 7295 tamponi (3209 molecolari e 4086 test rapidi). Il tasso di positività è dell'1,45%, mentre a livello nazionale è del 2,3%. I numero complessivo dei positivi, dopo settimane di crescita, è in lieve calo: sono 2861, 13 meno di ieri. I nuovi casi sono stati accertati 39 nell'Imperiese, 24 nell'area di Genova, 22 nello Spezzino, 11 nel Savonese e 10 nel Tigullio. I guariti sono 119.

Negli ospedali ci sono 68 malati covid, di cui 14 in terapia intensiva (erano 15): i ricoverati sono 2 più di ieri. Cinque sono gli ospedalizzati in età pediatrica al Gaslini, ma nessuno in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi con il numero dei morti da inizio pandemia che resta a 4368.

In isolamento domiciliare ci sono 1520 persone, 19 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1491, erano 1483.

Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 11.494. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 807.157. I vaccini consegnati sono 1.938.072, quelli somministrati 1.821,518, il 94% (ANSA).