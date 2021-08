Anziano cade da sentiero a Rossiglione, è grave

(ANSA) - ROSSIGLIONE, 10 AGO - Un anziano di 70 anni è caduto in un burrone a Rossiglione, in Valle Stura, durante una escursione nei boschi. L'uomo ha fatto un volo di circa otto metri. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di gita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che lo hanno trasferito con l'elicottero, in codice rosso, al San Martino. (ANSA).