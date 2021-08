Picchiata per strada da compagno salvata da due passanti

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Salvata dal compagno violento da due passanti che hanno chiamato la polizia. È successo la scorsa notte in via Cornigliano. Gli agenti hanno denunciato l'aggressore, un ecuadoriano di 35 anni. L'uomo ha iniziato a colpire la sua compagna per strada. I due passanti hanno provato a fermarlo ma l'uomo li ha insultati e inseguiti. A quel punto i due hanno fermato la volante. I poliziotti hanno trovato la vittima in lacrime con un rigonfiamento sul sopracciglio e alcuni graffi sul petto. La donna ha spiegato di essere vittima di violenze da un anno. Il compagno è stato anche allontanato da casa. (ANSA).