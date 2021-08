Sono 76 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1320 tamponi molecolari e 1234 test antigenici rapidi. A Imperia sono 11, a savona 5, a Genova 43, nel Tigullio 4 e alla Spezia 13. Ci sono tre ricoverati in più negli ospedali, per un totale di 66 pazienti, di cui 15 in terapia intensiva. Non si registrano decessi. Sono stati consegnati fino a oggi 1.921.935 vaccini e ne sono stati somministrati 1.808.854, il 94% spiega in una nota la Regione.