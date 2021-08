Calcio: Genoa; terza maglia dedicata alla Lanterna

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Divide già i tifosi la terza maglia del Genoa presentata oggi ai piedi del complesso monumentale della Lanterna, l'antico faro simbolo della città.

La divisa infatti è di color grigio con bordi bianchi e rossi.

Con una fascia verticale sul lato sinistro che riprende il disegno delle feritoie delle fortificazioni che ospitano il museo ed ha in alto sul cuore lo stemma della città proprio come dipinto sul simbolo di Genova. Sul retro presenta in dialetto genovese la scritta "A nostra lanterna. A nostra taera" (la nostra lanterna la nostra terra).

"Il grigio è il colore delle pietre utilizzate per costruire la Lanterna - ha spiegato il d.g. corporate rossoblù Flavio Ricciardella - e si chiama "Zena" per sottolineare il forte legame con la tradizione e la città e dopo quella dell'anno scorso che rievocava i palazzi e l'oro dei palazzi di Genova, quest'anno ecco proprio la Lanterna".

A indossare la nuova terza maglia il capitano Mimmo Criscito e il centrocampista Filippo Melegoni mentre alla cerimonia di presentazione ha partecipato in rappresentanza del sindaco, al quale è stata regalata la maglia, il suo vice Massimo Nicolò.

(ANSA).