Spezia: arriva Kovalenko in prestito dall'Atalanta

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Dopo Ebrima Colley, lo Spezia si assicura il prestito di un altro calciatore dell'Atalanta: dai bergamaschi arriva infatti in prestito secco il 24enne fantasista ucraino Viktor Kovalenko. Trequartista o mezzala, Kovalenko è cresciuto nello Shakhtar Donetsk prima di approdare, nel gennaio scorso, alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Per Kovalenko anche 31 presenze nella Nazionale ucraina.

L'arrivo di Colley e Kovalenko si inserisce in un accordo più ampio tra Spezia e Atalanta che dovrebbe portare nei prossimi giorni a vestire la maglia bianca anche il terzino Arkadiusz Reca a titolo definitivo, e l'attaccante Roberto Piccoli in prestito. Intanto, lo Spezia prosegue gli allenamenti nel centro sportivo di Follo. Gli ultimi tamponi effettuati ieri ha dato nuovamente esito negativo: domani Maggiore e compagni osserveranno l'ultimo giorno nella bolla preventiva ordinata dalle autorità sanitarie, mentre da martedì potranno nuovamente allenarsi in gruppo agli ordini del tecnico Thiago Motta.

