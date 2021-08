Scontro auto-moto sul Bracco, morto motociclista

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto avvenuto oggi sui tornanti del Bracco. Brunello Bocchibianchi, 58 anni residente a Lerici è deceduto nonostante i tentativi del personale medico del 118 e dei volontari della Croce Verde di Casarza Ligure e l'intervnto dei medici dell' ospedale San Martino dove era stato trasportato con l elicottero dei vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto appena passata località Maccale, in una curva. Per cause che saranno accertate dai carabinieri di Sestri Levante , il centauro che procedeva verso Sestri è finito contro una autovettura condotta da un cittadino sudamericano .Nell' impatto Bocchibianchi è finito nel bosco ed è stato recuperato dai vigili del fuoco di Chiavari. (ANSA).