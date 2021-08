Danza: Rapallo, successo stage perfezionamento stelle russe

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Dopo lo stop imposto dalla pandemia è tornato a Rapallo (Genova) lo Stage Internazionale di Danza Classica Città di Rapallo Memorial Nina Soldun organizzato da Euroart con la partecipazione del Comune di Rapallo e il patrocinio di Regione Liguria, sotto la direzione artistica di Bella Ratchinskaja, una delle più importanti maestre di danza e coreografe viventi. Allo spettacolo conclusivo tenuto ieri sera all'abbazia di Villa Christi di Rapallo ha presenziato anche la celebre ballerina italiana Liliana Cosi.

Oltre allo stage di perfezionamento di danza classica, tenuto da Ratchinskaja, lo stage ha visto per la prima volta anche una quattro giorni di perfezionamento di danza di carattere tenuta dalla maestra Livia Ghizzoni di Roma. Il galà internazionale di danza, che ha chiuso la quattro-giorni di stage, ha visto l'esibizione - oltre che degli studenti dello stage provenienti da tutta Italia e dall'estero - anche dei solisti della Compagnia Nuovo Balletto Classico Marta Parise e Giampaolo Magnani impegnati in brani da Il lago dei cigni di Tchaikovsky e dal Don Chisciotte di Minkus. Tra le altre performance quella della stessa Livia Ghizzoni che ha portato sul palco la rarissima 'Danza russa' tratta dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Nonostante le regole ferree dettate dalla gestione della pandemia (era richiesto il green pass anche se lo spettacolo era all'aperto) il pubblico è accorso numeroso per questa 28/a edizione, considerata l'edizione della 'ripartenza'. "E' meraviglioso vedere che la danza riprende a vivere - ha detto Cosi al termine dello spettacolo - perché è stato un anno davvero difficile. E' necessario ricordare che la ripartenza non ha a che vedere soltanto con il fattore economico, ma è anche e soprattutto una questione culturale". (ANSA).