Covid: Liguria, altri 135 nuovi casi. Un decesso

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Sno 135 i nuovi casi di positività al Covid in Liguria, emersi dall'analisi di 6.104 tamponi tra molecolari e antigenici. Salgono di 4 unità gli ospedalizzati che oggi sono 63, 15 dei quali in terapia intensiva. Nel bollettino emesso da Regione Ligria viene segnalato un decesso: si tratta di una donna di 92 anni morta ieri all'ospedale di Sestri Levante.25 sono le persone in isolamento domiciliare mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.438 persone.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sulle 1.920.933 dosi consegnate ne sono state somministrate 1.800.325 pari al 94%. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.447 sia Pfizer che AstraZeneca. Le persone che hanno ricevuto doppia dose sono 793.481. (ANSA).