Covid: 143 nuovi casi in Liguria e un morto

(ANSA) - GENOVA, 07 AGO - Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3179 tamponi molecolari e 5624 test antigenici rapidi. A Imperia sono 58, a Savona 12, a Genova 35, nel Tigfullio 7, alla Spezia 27, 4 sono residenti fuori dalla Liguria. In aumento di 4 unità i pazienti ricoverati: sono 59, di cui 15 in terapia intensiva. Si registra un morto, un uomo di 77 anni deceduto all'Ospedale San Martino di Genova.

