Calcio: Sampdoria si sdoppia, finisce 6-0 test col Ligorna

(ANSA) - GENOVA, 07 AGO - Si sdoppia la Sampdoria, questa mattina amichevole a Bogliasco finita 6-0 col Ligorna che milita in serie D, mentre stasera alle 19 amichevole a Pavia col Verona (diretta sui canali ufficiali social della Samp). Nelle file doriane hanno trovato spazio dall'inizio nella linea a quattro davanti a Falcone, Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Mediana a due con Trimboli ed Ekdal. Alle spalle di Torregrossa, da destra a sinistra Jankto, Damsgaard e Caprari. Ad aprire le danze è stato Torregrossa dal dischetto, seguito da Jankto, autore di un personale poker a cavallo dei due tempi da 30 minuti. Soddisfazione personale anche per Bereszynski, che ha firmato il quarto gol. Per stasera convocati 22 giocatori.

