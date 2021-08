Vaccini: primo hub in centro Genova con sanità privata

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - Il teatro della Gioventù è stato trasformato in hub vaccinale: è il primo nel centro di Genova ed è gestito dalla sanità privata con l'obiettivo di arrivare a somministrare 1.200 dosi al giorno. Presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente nazionale di Confcomercio Salute Luca Pallavicini e il presidente della sezione Sanità di Confindustria Genova Francesco Berti Riboli.

La struttura, affidata in locazione dalla Regione Liguria fino ad almeno il 31 dicembre 2021, sarà gestita da un'associazione temporanea d'impresa con capofila Villa Montallegro coadiuvata da Confcommercio Salute e Confindustria.

"E' uno spin off che nasce dall'ex hub della Fiera di Genova - spiega Toti - un centro vaccinale che resterà aperto dalle 8 di mattina fino all'ora di cena, fa parte della risposta della città di Genova alla necessità di continuare la campagna vaccinale che grazie anche alla politica del Green Pass, ha ripreso un certo vigore. Credo sia simbolico anche il fatto che questo hub sia stato allestito in un luogo di cultura, e vada a braccetto con un luogo simbolo del lavoro come la Sala Chiamata del Porto: un segnale di come tutti stiano partecipando con grande entusiasmo e disponibilità alla campagna".

"Per quanto riguarda invece l'hub vaccinale del futuro Asl3 ha effettuato una manifestazione di interesse. Fino all'autunno inoltrato queste rimarranno le location definitive, poi ci trasferiremo altrove, ma speriamo che in futuro la campagna di vaccinazione abbia ritmi meno serrati. È nostra intenzione - conclude Toti - creare un Covid-Hub e un ufficio di prevenzione centrale in tutte le aziende sanitarie della Liguria: ci lavoreremo nelle prossime settimane". L'ingresso del nuovo hub è in via Macaggi, non in via Cesarea, dove sono stati collocati l'uscita e un presidio del 118 in caso di necessità per chi viene vaccinato.

Il presidente della sezione Sanità di Confindustria Genova Berti Riboli spiega che "il contratto per il nuovo hub resterà valido fino alla fine dell'emergenza con un costo per le casse pubbliche di 24.50 euro a ciclo vaccinale completo, 12.25 euro a inoculazione". (ANSA).