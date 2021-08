Covid: 818 mila liguri hanno completato il ciclo vaccinale, 360 mila né vaccinati né prenotati

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - Uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione e della sanità, per pianificare e prevedere i trend, ma anche della stampa e degli analisti per capire, attraverso i dati, l'andamento della campagna vaccinale in Liguria. E' il cruscotto messo a punto da Liguria Digitale sulla base dei dati delle prenotazioni e delle vaccinazioni. Al momento, ad esempio, secondo i dati del cruscotto mostrato durante la conferenza stampa, aggiornato in tempo reale, i liguri ad avere completato il ciclo vaccinale sono 817.888, quelli che non hanno avuto ancora un vaccino e non lo hanno prenotato sono 360 mila, il Comune che ha vaccinato la percentuale più alta di cittadini residenti è il piccolo centro di Fascia, con l'83% di copertura (Genova è al 54,75%). La giornata in cui si sono somministrati più vaccini è stata quella del 23 luglio, con la sovrapposizione di un open day e delle prenotazioni, e con 21.389 dosi somministrate. (ANSA).



"E' molto importante perché ci permette di monitorare in tempo reale le vaccinazioni per fasce d'età, per centro vaccinale, per area geografica, per tipologia di vaccino e così via", afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

A esporre le funzionalità del portale, che sarà a disposizione della sanità, della ricerca e dei giornalisti entro tre settimane, è stato il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini: "Questo strumento permette di fare scelte di governance basate sulla tecnologia ma anche di ricostruire la narrazione di questi mesi di campagna". Dai grafici si può capire quanti siano i liguri, anche suddivisi per comune e fascia di età, ad avere ricevuto una dose o l'intero ciclo, e con quale tipo di farmaco, ma anche quali siano i comuni dove c'è la maggiore o minore copertura percentuale, si può verificare l'andamento delle vaccinazioni, numero per numero, in tutti gli spot, dai grandi hub alle farmacie, o ancora verificare il raggiungimento degli obbiettivi di copertura e le prenotazioni in atto.