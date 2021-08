Comunali Genova: Toti, coalizione deciderà se allargare a Iv

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - "Nessuno può pensare di spostare la sedia sotto il sedere a qualcuno, si aggiungerà una sedia al tavolo se decideremo che si può allargare la coalizione, su questo punto sono pronto a qualsiasi confronto". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta l'apertura del segretario regionale della Lega Edoardo Rixi a Italia Viva in vista delle elezioni comunali a Genova dopo che in una intervista la deputata Raffaella Paita aveva fatto i complimenti al lavoro che sta portando avanti il sindaco Marco Bucci.

"Sono per spalancare le porte a chiunque condivida il nostro progetto, ammesso che lo condivida, mi risulta ancora tutto da dimostrare. Il progetto politico del centrodestra in Liguria è stato oggetto di critiche molto spesso da chi oggi elogia", dice Toti. (ANSA).